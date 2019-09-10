還以為《醫生耀漢》不會有池晟&李世榮的吻戲，居然在大結局前放大招啊！

（談及劇情）這部戲就算沒有愛情戲，小編也看得很開心、很感動，但有了好的結果就更好啦～！TAT
SBS 熱門劇《醫生耀漢》在上週六迎來第32集（16大集）大結局，池晟和李世榮的感情線也劃下了完美的句點。
車耀漢（池晟 飾）最終決定到國外參加研究活動，希望能找出治癒自己病症的方法，姜詩英（李世榮 飾）追到了機場，兩人居然有浪漫的吻別！！！真的以為不會有吻戲，這真是太讓人驚喜了，但在看這一幕的時候，還是忍不住想像了一下，池晟在老婆李寶英面前跪算盤的畫面。XD
PS：但這一幕吻戲還是專業又深情，也成功地觸動到了小編，真心感動想哭…。
但在國外進行研究的車耀漢，某天忽然斷了音訊，讓姜詩英相當難過，轉瞬間三年的時間就過去了，姜詩英成為了正式醫生，帶領著新人的模樣，舉手投足卻又像當年的車耀漢一般，而車耀漢也忽然出現在她的面前…。
原來當年進行研究時的車耀漢，身體狀態非常不好，終於研發成功，身體好轉後回到韓國的一年間，都偷偷觀察著姜詩英，守護在她身邊，一邊努力健身，期待再見面時，可以用好的狀態來面對心愛的她。
此前，孫錫基（李奎炯 飾）檢察官接受了車耀漢的治療，蔡恩貞護理師（申東美 飾）也放下了仇恨，還在車耀漢回國後，三人一起推動了「尊嚴死法」的法案修訂，對末期病人來說，最需要的不是治療，而是照料。
最後，車耀漢選擇在森林中的治癒醫院裡工作，努力照料著那些末期患者們，減輕他們的疼痛，麻醉痛症科的醫生們也經來當義工，一直崇拜車耀漢的李有俊（黃熙 飾）和女主妹妹姜美萊（鄭敏雅 飾）也變成了一對夫妻，結局就在如同天堂一般氛圍的醫院中，充滿關懷與溫暖陪伴的治療環境，劃下了完美的句點。
車耀漢最後的獨白：「痛苦是活著的證據，痛苦活在我們的體內，而我們的人生也和痛苦共存，如果能有個人陪在身邊，理解自己的痛苦，就能減輕痛苦的重量，也能賦予更多擁抱痛苦的勇氣，去理解和分享某個人的痛苦，這就是我為至死才會消失的痛苦，開的最後一個處方。」
（圖自：SBS Drama／愛奇藝）
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