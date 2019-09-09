【有片】《SJR3》首播：厲旭的「大藍圖」！被東海哥拒絕後…要神童哥坐自己旁邊的原因竟是…？
綜藝 2019年9月9日 星期一12:11 JiaJia
Super Junior團體綜藝《SJ Returns 3》今日（9日）首播並公開3集！厲旭實在太可愛，哥哥們都逗著他玩～ #居然有DnE臺北場的後台花絮 #玩遊戲也太開心了 #謙虛有禮的模樣真的不是因為有攝影機才這樣
久違聚在一起的Super Junior，除了始源有行程以外，大家陸續聚集到烤肉店。而厲旭向東海示意，要哥哥坐自己旁邊，東海卻「裝蒜」。
見到這個場景的希澈表示：「你朋友圭賢會坐那裡吧？」
厲旭卻說：「希望神童哥坐這裡…」
「因為神童哥烤肉很好吃～」引發爆笑。
而看到神童哥抵達的厲旭，眉開眼笑，宛如「充滿希望」XD
結果，東海馬上「揭穿」厲旭的意圖：「他要哥坐那裡烤肉！」
怎麼能讓厲旭得逞～於是，神童坐在東海旁邊，而厲旭一臉失落XD
接下來，「特MC」主持場面，因為各自都有行程，好不容易才聚集起來，所以要大家說說自己的近況。這段時間SUJU成員都做了些什麼呢？請通過節目確認～
（圖片、影片來源：V LIVE《SJ Returns 3》）
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