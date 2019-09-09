青春無敵21歲金裕貞 近況生活照如畫報
明星 2019年9月9日 星期一12:30 Erin
演員金裕貞日前透過IG公開了自己的近況照片，即使是非工作時期的生活照，她的青春可愛氣息依舊讓大家眼睛為之一亮。
9月8日金裕貞透過自己的ig公開了兩張照片，並沒有寫下太多特別的文字，以照片傳達近日心情。這兩張照片中的金裕貞看來是在國外的咖啡廳，身邊洋溢著西洋風情而照相留念，雖然不是因工作而特別拍攝畫報，也不需要華麗的服裝或是照片修整，正值青春年華的金裕貞外型相當完美，幾乎零瑕疵，也令粉絲們相當喜愛。
有網友回應：「公主，去哪裡了呀？」「也太可愛啦〜」「裕貞好像隨著年紀漸長越變越美了。」1999年出生的金裕貞今年正好21歲，早在2003年她就以拍攝廣告出道，之後也以童星的身分演出非常多電視劇及電影作品，隨著年紀漸長她也躍升第一女主角，不管是外型或出色演技都受到廣大觀眾們的喜愛。
金裕貞上個月確認接下LIFETIME頻道的節目《Half Holiday》的演出，正式名稱為《金裕貞的Half Holiday in義大利》，將紀錄金裕貞在義大利當地實際旅遊的狀況，相信大家也期待與她一起體驗歐洲生活。
照片：金裕貞IG, TD
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