【有片】《SJR3》首播：厉旭的「大蓝图」！被东海哥拒绝后…要神童哥坐自己旁边的原因竟是…？
综艺 2019年9月9日 星期一12:11 JiaJia
Super Junior团体综艺《SJ Returns 3》今日（9日）首播并公开3集！厉旭实在太可爱，哥哥们都逗著他玩～ #居然有DnE台北场的后台花絮 #玩游戏也太开心了 #谦虚有礼的模样真的不是因为有摄影机才这样
久违聚在一起的Super Junior，除了始源有行程以外，大家陆续聚集到烤肉店。而厉旭向东海示意，要哥哥坐自己旁边，东海却「装蒜」。
见到这个场景的希澈表示：「你朋友圭贤会坐那里吧？」
厉旭却说：「希望神童哥坐这里…」
「因为神童哥烤肉很好吃～」引发爆笑。
而看到神童哥抵达的厉旭，眉开眼笑，宛如「充满希望」XD
结果，东海马上「揭穿」厉旭的意图：「他要哥坐那里烤肉！」
怎么能让厉旭得逞～於是，神童坐在东海旁边，而厉旭一脸失落XD
接下来，「特MC」主持场面，因为各自都有行程，好不容易才聚集起来，所以要大家说说自己的近况。这段时间SUJU成员都做了些什么呢？请通过节目确认～
（图片、影片来源：V LIVE《SJ Returns 3》）
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