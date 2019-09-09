李升基、刘以豪IG互相更新对方的旅游合照：让大家感受一下我们的「豪基情」
明星 2019年9月9日 星期一11:43 MiJimin
豪基情！好激情啊～！！！很期待他们的Bromance…。
Netflix 全新综艺《Together》以「你的明星来到你的世界！」为主题，由李升基和刘以豪两大男神合作，前往印尼进行旅游拍摄，和当地的粉丝们见面。
今日上午，两人各自在个人 IG 上更新的动态，为节目宣传广告：
▼李升基：「我们看起来有没有很搭？到 Netflix 感受我们的 #豪基情 #Twogether」
▼刘以豪：「深夜男子对谈 我们出发吧！到 Netflix 感受我们的 #豪基情 #Twogether #我们真的很享受旅程也很努力 #希望见到你们」
粉丝反应「男神合作太让人期待了！」、「不晓得两位会用什么语言沟通？XD」、「画面看起来很棒」、「能牵手就完美了」、「哇！真的是．．．豪～基情」。
▼Netflix 官方：「这真的是 #豪基情 ！ 刘以豪 Jasper 跟 #李升基 撞在一起冒险旅游的火花，即将在 Netflix #Twogether 绽放」
（图自：Netflix．个人IG）
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