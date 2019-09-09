【有片】梁世宗、禹棹焕、雪炫、张赫等主演JTBC《我的国家》下月4日首播！陆续公开海报、预告
韩剧 2019年9月9日 星期一10:07 JiaJia
从去年（2018年）10月就有《我的国家》的消息。时间过去将近一年，终於可以在小萤幕上看到成果！由梁世宗、禹棹焕、雪炫、张赫等人主演，预告影片气势磅礴，引发关注。
JTBC新古装剧《我的国家》由《只是相爱的关系》金镇元导演执导，《Master－面条之神》、《感激时代：斗神的诞生》蔡承代编剧执笔，预计於下月（10月）4日作为金土剧（周五、六）播出，是以高丽末年和朝鲜时代初期为背景的古装动作剧。描述从各自的信念出发，为了「我的国家」拔刀相向，还有围绕在权力与守护之间，所爆发的欲望。剧组公开主演梁世宗、禹棹焕个人海报。
梁世宗饰演武士「徐辉」，是一个正直且毫不妥协的人；禹棹焕饰演「南善浩」，拥有俊秀外貌，并且文武双全；雪炫饰演「韩熙在」，是一位聪明、进取的女性；张赫饰演「李芳远」，不只开国之功没有得到认可，连世子之位都被夺走。
（图片、影片来源：JTBC《我的国家》）
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