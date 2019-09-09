邕聖祐&金香起《18歲的瞬間》今日結束全部拍攝 明晚播出大結局！

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JTBC月火劇《18歲的瞬間》今天將進行最後一次拍攝，今晚播出倒數第二集！

《18歲的瞬間》7月22日開播，真實又深入地描繪了情感會被一件件小事極大影響到的高中生活，帶給觀眾不少共鳴。

尤其是邕聖祐、金香起和申承浩的合作，讓這部劇從開播之前就很受關注。 值得一提的是，這部劇也是Wanna One出身的邕聖祐第一次擔任主演，成功演出了高中生崔俊宇從一開始就不順利的轉學生活、努力成長的過程，雖然是出道作品，卻把和朋友之間的友誼、和初戀女生的複雜感情刻畫得十分有可信度， 還親自演唱OST歌曲《Our Story》，進一步傳達出崔俊宇的情緒。

金香起時隔4年回歸小螢幕，飾演渴望獨立的優等生俞秀彬。 18歲的秀彬在野心型母親的嚴苛管理下，沒有夢想和目標地茫然生活，讓觀眾十分有共鳴。 申承浩則是在網劇《A-TEEN》、Netflix原創劇《喜歡的話請響鈴》裡展現了不俗的表演，靠作品晉升大勢演員行列，在劇中飾演看起來無瑕疵地但實際上被自卑和黑暗的內心控制的少年馬輝英，成功轉換形象。



《18歲的瞬間》將在明日（10日）播出大結局第16集，主演和製作人員也將在明晚舉辦劇終宴。 期待今晚的15集！

（圖源：JTBC）

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