韓飯真情告白追星的正確心態！ 「千萬不要把ID和密碼都設成本命，否則......」

最近有韓國網友分享了追星多年的經驗，讓人看了忍不住苦笑XD
這位網友PO文說：「喜歡一個偶像的時候，要時刻記得自己不知何時會脫飯。 不然的話就會把email、聊天app的ID全都設成舊歐巴的名字、生日和外號。 然後，這就是我。 」
「舊歐巴」三個字真的深深地刺痛了XD
PO文一出引來大批網友留言，有人還補充了脫飯之外的另一種情況：「還有一種情況就是解散！ 把密碼設成本命的生日、他們的紀念日時什麼都沒想，結果解散之後每次輸入密碼都要流淚了。 愛我們的one。 」網友回復：「所以現在把密碼換掉了...... 一直以來都是0807的說，現在好不適應......」
也有人完全不在意：「5年級時把學校電腦的密碼設成了SHINee成員，一直到10年級都只能用同一個kk不過因為太熟悉了，換學校之後還是用同一個kkk結果就是直到畢業都跟SHINee在一起kk」
更有人表示什麼脫飯，不存在的：「就算EXO親口叫我脫飯也不可能的！ 講話要像話，怎麼可能不飯EXO呢！ 」XDD
大家有沒有類似的經驗呢？ 不妨在評論區分享一下啊~
（圖源：網路）
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