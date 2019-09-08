韩饭真情告白追星的正确心态！ 「千万不要把ID和密码都设成本命，否则......」

最近有韩国网友分享了追星多年的经验，让人看了忍不住苦笑XD
这位网友PO文说：「喜欢一个偶像的时候，要时刻记得自己不知何时会脱饭。 不然的话就会把email、聊天app的ID全都设成旧欧巴的名字、生日和外号。 然后，这就是我。 」
「旧欧巴」三个字真的深深地刺痛了XD
PO文一出引来大批网友留言，有人还补充了脱饭之外的另一种情况：「还有一种情况就是解散！ 把密码设成本命的生日、他们的纪念日时什么都没想，结果解散之后每次输入密码都要流泪了。 爱我们的one。 」网友回复：「所以现在把密码换掉了...... 一直以来都是0807的说，现在好不适应......」
也有人完全不在意：「5年级时把学校电脑的密码设成了SHINee成员，一直到10年级都只能用同一个kk不过因为太熟悉了，换学校之后还是用同一个kkk结果就是直到毕业都跟SHINee在一起kk」
更有人表示什么脱饭，不存在的：「就算EXO亲口叫我脱饭也不可能的！ 讲话要像话，怎么可能不饭EXO呢！ 」XDD
大家有没有类似的经验呢？ 不妨在评论区分享一下啊~
（图源：网路）
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