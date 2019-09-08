越努力越幸運！好上加好的IU，歌手+表演事業雙豐收

IU，無論是唱歌還是演戲，只要是她想做的事情一定都能成功，似乎有著讓人羨慕的「黃金之手」。
IU主演的電視劇《德魯納酒店》火爆開播火爆收官，從播出開始就話題不斷，觀眾們除了對劇情稱讚之外，對IU的演技的讚美也毫不吝嗇。和前作《我的大叔》中只會忍氣吞聲，看得觀眾異常鬱悶的人設不同，《德魯納酒店》中的張滿月社長是個性格張揚豪放、貪財吝嗇，看似無情，卻最懂人情的人物，在IU的詮釋之下更是飽滿立體，圈了一大波觀眾，也再一次讓眾人看到了IU作為演員的資質。
根據TV話題性調查，25部電視劇中《德魯納酒店》創造了最高的評分，連續數周登頂話題榜首位，IU也因為該劇蟬聯多周人物話題榜冠軍，她在劇中的衣服、配飾、妝容無一不是眾人矚目的焦點，而IU也藉劇中的顏值和造型被贊「前所未有」。
不僅僅演戲戲紅，IU也沒忘記本職工作，據悉她正在籌備9月18日的11週年出道活動。當年以「三段高音」闖入歌壇，又以自創曲躋身成為創作型歌手的IU，無論是歌喉還是創作能力都獲得了廣大歌迷的認可。每年的出道紀念日都以別樣活動感動粉絲的IU，不知道今年又為大家準備了怎樣的驚喜。
演員和歌手，影視劇和歌壇，看似嬌弱的 IU，卻用自己無限的努力不斷前行。越努力越幸運，說的就是 IU 這樣的人吧。
「圖：《德魯納酒店》、IU IG」
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