當BTS防彈少年團JIN化妝師是什麼感覺？ARMY：好想買下她的手觸感
明星 2019年9月8日 星期日09:45 Rui
如果有機會選擇，你最想成為本命愛豆身邊怎樣的存在？ 是每天都能觸碰到他們的造型師嗎？ 還是幾乎形影不離的經紀人呢？
其實，最讓人羡慕的應該就是化妝師吧，畢竟能如此近距離觀察到愛豆，並且能夠光明正大地捏揉愛豆臉的人就只有他們了吧。 最近韓網上的一個熱帖就說要「買下防彈少年團JIN化妝師的手觸感~」到底是為什麼呢？？
因為可以隨意搓揉JIN的額頭、臉頰、鼻子，順便還能繞臉一圈，看看這嫩滑Q彈的滿臉膠原蛋白，手感一定好到爆吧！！
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如果離你不到10公分的地方是JIN的嘴唇怎麼辦？？？ 用棉簽替他補妝的化妝師，怎麼能讓ARMY不嫉妒你？？ 那可是ARMY心目中的聖地啊。
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下嘴唇厚厚的JIN，擦上口紅抿嘴的模樣實在太可愛了~~
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畫下眼線時JIN還會主動湊近~~
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化妝師小姐姐，JIN的臉是不是超級Q彈？？
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據說BTS去國外開演唱會時還會有專門管理他們身體健康的老師同行，會給他們按摩肌肉、放鬆身體等~這一位，他可以摸到JIN的胸~~
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還能替勞累的JIN放送肩頸~~除了化妝師之外，他算是ARMY們最羡慕的第二人吧~~~
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「圖：PANN」
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