越努力越幸运！好上加好的IU，歌手+表演事业双丰收

IU，无论是唱歌还是演戏，只要是她想做的事情一定都能成功，似乎有著让人羡慕的「黄金之手」。
IU主演的电视剧《德鲁纳酒店》火爆开播火爆收官，从播出开始就话题不断，观众们除了对剧情称赞之外，对IU的演技的赞美也毫不吝啬。和前作《我的大叔》中只会忍气吞声，看得观众异常郁闷的人设不同，《德鲁纳酒店》中的张满月社长是个性格张扬豪放、贪财吝啬，看似无情，却最懂人情的人物，在IU的诠释之下更是饱满立体，圈了一大波观众，也再一次让众人看到了IU作为演员的资质。
根据TV话题性调查，25部电视剧中《德鲁纳酒店》创造了最高的评分，连续数周登顶话题榜首位，IU也因为该剧蝉联多周人物话题榜冠军，她在剧中的衣服、配饰、妆容无一不是众人瞩目的焦点，而IU也藉剧中的颜值和造型被赞「前所未有」。
不仅仅演戏戏红，IU也没忘记本职工作，据悉她正在筹备9月18日的11周年出道活动。当年以「三段高音」闯入歌坛，又以自创曲跻身成为创作型歌手的IU，无论是歌喉还是创作能力都获得了广大歌迷的认可。每年的出道纪念日都以别样活动感动粉丝的IU，不知道今年又为大家准备了怎样的惊喜。
演员和歌手，影视剧和歌坛，看似娇弱的 IU，却用自己无限的努力不断前行。越努力越幸运，说的就是 IU 这样的人吧。
「图：《德鲁纳酒店》、IU IG」
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