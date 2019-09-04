浪漫教主回歸！《山茶花開時》孔曉振&姜河那雙人唯美海報公開
韓劇 2019年9月4日 星期三13:54 MiJimin
（最新劇照）說到「愛情喜劇」就不能不提孔曉振啊～，好期待9月18日的首播～～～！（海報太美完全是我喜歡的風格）
KBS 全新水木劇《山茶花開時》（每週三、四播出）公開了男女主角「孔曉振&姜河那」的雙人海報，這齣劇也被譽為今秋最令人期待的愛情喜劇。
愛情喜劇的浪漫教主「孔曉振」回歸，以及擁有陽光、天然、好男人形象的「姜河那」，這個全新組合也非常討喜，畫風非常美的《任意依戀》車榮勳導演執導，和《三流之路》的林尚春作家合作打造，感覺這部劇會是兼具唯美風格且幽默感十足的作品。
▼預告：
▼《山茶花開時》講述以「冬柏」為中心，她與三位男人─好傢伙、壞傢伙、小氣的傢伙之間的故事。孔曉振飾演的「冬柏」是經營居酒屋的單親媽媽，而姜河那飾演的「黃龍植」是正義帶點土氣，卻讓人莫名覺得性感的派出所巡警。
▼公開的官方海報中，孔曉振和姜河那坐在台階上相視而笑，在陽光和煦、港口與街景的搭配下，連空氣都感覺十分溫暖，整個畫面看起來相當幸福。
真的非常好奇首播後，兩人搭配起來的CP感會是如何？新劇《山茶花開時》將在9月18日（三）晚間十點正式開播。
（圖自：官方劇照）
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