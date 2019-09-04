浪漫教主回归！《山茶花开时》孔晓振&姜河那双人唯美海报公开
韩剧 2019年9月4日 星期三13:54 MiJimin
（最新剧照）说到「爱情喜剧」就不能不提孔晓振啊～，好期待9月18日的首播～～～！（海报太美完全是我喜欢的风格）
KBS 全新水木剧《山茶花开时》（每周三、四播出）公开了男女主角「孔晓振&姜河那」的双人海报，这出剧也被誉为今秋最令人期待的爱情喜剧。
爱情喜剧的浪漫教主「孔晓振」回归，以及拥有阳光、天然、好男人形象的「姜河那」，这个全新组合也非常讨喜，画风非常美的《任意依恋》车荣勋导演执导，和《三流之路》的林尚春作家合作打造，感觉这部剧会是兼具唯美风格且幽默感十足的作品。
▼预告：
▼《山茶花开时》讲述以「冬柏」为中心，她与三位男人―好家伙、坏家伙、小气的家伙之间的故事。孔晓振饰演的「冬柏」是经营居酒屋的单亲妈妈，而姜河那饰演的「黄龙植」是正义带点土气，却让人莫名觉得性感的派出所巡警。
▼公开的官方海报中，孔晓振和姜河那坐在台阶上相视而笑，在阳光和煦、港口与街景的搭配下，连空气都感觉十分温暖，整个画面看起来相当幸福。
真的非常好奇首播后，两人搭配起来的CP感会是如何？新剧《山茶花开时》将在9月18日（三）晚间十点正式开播。
（图自：官方剧照）
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