【有片】李壽根、殷志源《去冰島的三餐》確定20日首播！一週就播5分鐘 稍一閃神就播完了

李壽根、殷志源於1日出發前往冰島，拍攝《新西遊記外傳：一日三餐—─去冰島的三餐》。今日（3日）凌晨，兩位藝人通過網路直播公開首播日期和放送份量。 #連本人都不知道的直播 #節目名字越來越長 #聽說可以播240集
李壽根、殷志源睽違許久，終於從《新西遊記》節目組手中「領獎」，於1日現身仁川機場，前往冰島拍攝《新西遊記外傳：一日三餐—─去冰島的三餐》，引發廣大網友關注。
節目組於昨日（2日）通過官方平臺表示，今日早上5時（韓國時間），會有「世界最初（估計是）連當事人都不知道的直播」，並公開李壽根、殷志源的合照。
幫大家歸納一下重點：《新西遊記外傳：一日三餐—─去冰島的三餐》將於本月（9月）20日首播，每週播出5分鐘。
李壽根親自傳達此消息：「得到正規編成，週五晚間10時40分（韓國時間），在《一日三餐──山村篇》結束後，緊接著播出《去冰島的三餐》。最關鍵的是播出時間長度，居然會有5分鐘的份量！」
殷志源也補充：「打開電視機後，一眨眼就會結束了。估計有240集的內容，想要劇透的話，從韓國出發到中轉地，就已經有40集的內容了。」
這大概是成功得到最短播出時間的正規節目吧！（大笑）而更多故事和內容，將通過YouTube「채널나나나」公開。
（圖片、影片來源：tvN）
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