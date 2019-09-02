《Running Man》久違的愛情線？全昭旻大膽向梁世燦進攻讓全場亂套啦！
綜藝 2019年9月2日 星期一11:34 MiJimin
RM 的「忙內line」大家覺得如何呢～！？小編看這一段…有點小鹿亂撞啊～XDD
SBS 熱門綜藝《Running Man》（9月1日播出，ep. 466）邀請到了四位女藝人宣美、Sunny(少女時代) 、金叡園、張睿元出演，和 RM 成員組成 CP 後，進行比賽。
而 RM 成員中，年紀最小的「忙內line」梁世燦和全昭旻組成一隊，萬萬沒想到在這一集擦出了愛的火花！
在遊覽車上進行小遊戲時，節目組 PD 會詢問五個問題，兩人要以5~1個字依序正常回答，就可以成功拿到提示。
當 PD 提問，全昭旻回答想要「你（梁世燦）的心…。」曖昧的氛圍瞬間在空氣中流動，梁世燦看起來也有點害羞慌張～。XD
接著 PD 又給了第二次的挑戰機會，兩人瞬間火力全開，在一旁的成員們看了也非常興奮。
PD：梁世燦要和妳交往的話？
全昭旻：當然交往啦。
PD：全昭旻要和你交往的話？
梁世燦：我也願意。
PD：本人的1號寶物是？
全昭旻：梁世燦。
PD：本人今年最希望達成的願望是？
梁世燦：愛情。
PD：稱呼戀人的愛稱（綽號 ）是？
全昭旻：啾～（OMG！！！）
▼最後，全昭旻朝著梁世燦彷彿要KISS的模樣，讓全場亂套啦～！！！
（圖自：愛奇藝）
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