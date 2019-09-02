MAMAMOO華莎機場時尚再惹爭議：上次「不穿胸衣」，這次「不拉褲鏈」！

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華莎在8月30日隨隊友一起飛往印尼，現場仁川機場時不拉褲鏈且疑似露出內褲的造型再一次成為爭議的中心。

8月30日MAMAMOO飛往印尼參加《V HEARTBEAT IN JAKARTA》，幾位成員中唯獨華莎的穿著不走尋常路：牛仔褲拉鍊一半沒有拉上，紐扣也沒扣，褲子直接松松地掛在胯部，露出裡面 的黑白色底褲。



190830 인천공항 출국 프리뷰#마마무 #화사



패쇼니 미쵸따 미쵸따 pic.twitter.com/6VQE5bWIBD — MINTBOX (@mintbox_0619) 2019年8月30日

照片公開後立即引起網友舌戰，有人認為華莎很帥氣、對高難度時尚的消化能力也很強，並指出內搭的實際上是時尚單品「騎行褲」而非內褲；但也有人認為觀感不雅、「客觀來講就是不好看」。



這不是華莎第一次因為機場時尚引起爭議，7月出席香港活動後回國時就曾因為不穿bra而登上韓網熱門搜索榜。 當天是「世界無胸罩日」，有人認為華莎也許是因為得知這一點才故意不穿胸衣公開露面，亦有人認為華莎喜歡穿什麼是她的自由或支持一下「世界無胸罩日」活動有什麼問題。



190707 인천공항 입국 프리뷰#마마무 #화사



pic.twitter.com/FGy2khAdtJ — MINTBOX (@mintbox_0619) 2019年7月7日

（圖源：KSD）

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