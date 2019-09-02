BTS防彈少年團黃金忙內柾國過生日，哥哥們按慣例放出黑照！他還追星成功收到大本命的生日祝福~
明星 2019年9月2日 星期一10:10 Rui
防彈少年團團寵忙內田柾國9月1日過生日，按照BTS的「國際慣例」，一定要放黑照！！
9月1日是田柾國的第23個生日，作為防彈少年團一員2013年出道的他已經在娛樂圈走過了6個年頭，憑藉帥氣的外表和兔子般的可愛氣質，人氣席捲全球。
按照慣例，哥哥們放出了弟弟的「黑照」，一方面慶祝忙內的生日，一方面逗笑ARMY們。 比如高難度的用腳拿鏡子，自己用棉簽擦藥。 一邊擦還一邊欣賞自己的帥臉~~鏡子裡映射出的笑容十分燦爛。
另一張照片是柾國在理髮店時的模樣，頭髮被梳子和夾子固定住，露出整個額頭，而他則是呆呆地看著手裡的東西。 雖然髮型淩亂，但絲毫沒有影響到顏值啊。
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雖然被哥哥們放出了黑照，但我們可愛的忙內一點都沒有生氣，還曬出了感謝的照片，感恩道：「謝謝你們讓我幸福。 」
老么過生日絕對是隊內的一件大事，大哥JIN更是提前三天就給弟弟發了慶生短訊，還驕傲地「柾國啊，哥哥是第一名」，其實是害怕過幾天之後自己會忘記，才提前發。
柾國過生日還收到了Justin Bieber的隔空祝福，Bieber在自己的SNS上寫道」Happy birthday #JUNGKOOK」。 看到這樣的祝賀資訊的網友們反應非常熱烈，畢竟田柾國可是一直非常喜歡Bieber的，是對方的著名粉絲。
「圖：BTS twitter、Justin Bieber SNS」
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