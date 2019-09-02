Red Velvet〈Umpah Umpah〉創佳績 囊括整週音樂節目冠軍！
KPOP 2019年9月2日 星期一08:59 施乃琪
每次征服音樂節目都氣勢十足的 Red Velvet，上週又一口氣連奪六座獎盃了，恭喜她們啊！
昨天（1 日）在 SBS 播出的《人氣歌謠》中，Red Velvet 以最新主打歌 “Umpah Umpah” 擊敗了來勢洶洶的新人 ITZY，成為 9 月第一週的冠軍得主。
如此一來，Red Velvet 的 “Umpah Umpah” 自從 8 月 27 日在 SBS MTV《The Show 5》拿下第一座獎盃後，就依序征服 MBC Music《Show Champion》、Mnet《M! Countdown》、KBS 2TV《Music Bank》、MBC《Show! 音樂中心》乃至 SBS《人氣歌謠》，直接包辦了一整週的音樂節目冠軍頭銜。
在夏天尾聲來臨前，就好好把握和 Red Velvet 共度的時光吧！
（照片與影片來源：SM Entertainment、SBS）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論