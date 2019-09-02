Red Velvet〈Umpah Umpah〉創佳績　囊括整週音樂節目冠軍！

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每次征服音樂節目都氣勢十足的 Red Velvet，上週又一口氣連奪六座獎盃了，恭喜她們啊！

昨天（1 日）在 SBS 播出的《人氣歌謠》中，Red Velvet 以最新主打歌 “Umpah Umpah” 擊敗了來勢洶洶的新人 ITZY，成為 9 月第一週的冠軍得主。

如此一來，Red Velvet 的 “Umpah Umpah” 自從 8 月 27 日在 SBS MTV《The Show 5》拿下第一座獎盃後，就依序征服 MBC Music《Show Champion》、Mnet《M! Countdown》、KBS 2TV《Music Bank》、MBC《Show! 音樂中心》乃至 SBS《人氣歌謠》，直接包辦了一整週的音樂節目冠軍頭銜。

在夏天尾聲來臨前，就好好把握和 Red Velvet 共度的時光吧！





（照片與影片來源：SM Entertainment、SBS）

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