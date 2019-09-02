如果開學一進校園看到的都是這些人...我願意無限循環上學！
明星 2019年9月2日 星期一08:26 Rui
歡樂的暑假一眨眼就快過去了，逼近的開學日期也在不斷提醒著學生們「你的假期餘額已不足」，多少人帶著「喪」的心情等待著開學啊。 但是，如果學校裡是這些人在等著你們，小編敢拍胸脯說，你們一定用飛的走入校園。
1. 微笑著對你說「終於沒睡懶覺，準時上學」的同學1號呂珍九
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2. 看到你就大喊「姐姐」且飛奔著前來打招呼的後輩車銀優
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3. 臉上掛著燦爛笑容說「開學很累哦，累的話當時吃巧克力最好」的前輩1號朴寶劍
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4. 早上才約「下課後一起去看電影吧」，誰知到了電影院發現他已經買好爆米花和可樂的同學2號邕聖祐
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5. 用能擠出蜜的溫柔目光看著你並說「有任何好奇、需要的地方隨時來找我」的前輩2號姜河那
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6. 早上起床好痛苦，上課還一臉懵的同學3號BTS V
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7. 撒嬌說「一起做小組作業吧」的前輩3號P.O
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8. 「有任何事記得打電話給我」的助教柳俊烈
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9.午飯後坐在長凳上休息時，卻發現旁邊坐著一位凝視著你的陌生體育系歐巴張基龍
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嗯，如果是這個組合的話，小編願意無限迴圈上學~
「圖：PANN」
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