Super Junior金希澈大方公开恋情？向好友介绍：这是你嫂子

「啊啊啊啊， 快看，你嫂子出来了！ 」
《我家的熊孩子》里Super Junior金希澈又一次大展宅男形象。 日前播出的节目中，金希澈邀请搞笑艺人李振浩来家中做客，两人一边吃饭一边变看中国古装剧《倚天屠龙记》，从打开电视开始就异常激动的金希澈看到演员祝绪丹登场后，立刻打断正在吃饭的李振浩，指著电视画面说：「快看快看，嫂子， 这是你嫂子。 」听得李振浩一头雾水。
李振浩呆呆地反问：「她的名字是「嫂子」？ 」金希澈马上解释道：「不，是你嫂子，我喜欢的演员。 」不仅如此，他还让李振浩在陈钰琪和祝绪丹中选出谁更美，谁知道却被弟弟「冷漠」无视：「我没看《倚天屠龙记》所以不知道。 」
金希澈兴奋回答：「我看了超过20遍了。 」 在摄影棚内看到儿子如此痴迷的金妈妈狠狠长叹了一口气。 而看了节目的观众们纷纷留言：「金希澈向别人介绍自己本命的时候和我一模一样~」
因为金希澈的原因，祝绪丹也火速登上了韩网热搜，跻身榜单第二名，连带著《倚天屠龙记》、陈钰琪也升上TOP10。 1992年出生的祝绪丹是中国内地新生代女演员，出演过《三生三世十里桃花》中的玄女、《倚天屠龙记》里的周芷若，虽然都是反派角色却吸引了不少观众。
「图：《我家的熊孩子》、祝绪丹微博」
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