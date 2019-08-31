宋承憲新劇《偉大的Show》3大看點，看他如何從「討厭小孩」搖身一變成為「國民奶爸」！

（無雷推薦文）小編覺得宋承憲這次真的把「誇張演技」發揮得淋漓盡致，你有看過這麼帥的「政治家」兼「父親」嗎？蠻值得一看的～！XD
8月26日（一）正式首播的《偉大的Show》，當中3名主演宋承憲、李善彬和林周煥的演技備受肯定，平均顏值也十分高。
作為一個政壇新星，宋承憲飾演的「魏大韓」前途一片光明，他不僅帥氣、聰明、口才絕佳，形象亦十分討好，充滿正能量，偏偏拋妻棄子的父親此時孤獨離世，他因此被冠上「不孝子」的稱號，政途跌落谷底… …就在此時，一個18歲少女突然出現，自稱是宋承憲的女兒，還帶著另外3個沒有血緣關係的弟妹。宋承憲決定將計就計，與他們共組家庭，聯手向全國國民上演一場「偉大的Show」，希望洗脫「不孝子」的稱號，並以「好父親」的形象回歸政壇。小編就和大家一起看看《偉大的Show》的3大看點吧！
#1.宋承憲的演技當然是好得無話可說，演活了政治家的不同面貌，例如人前人後不一的性格差異，諷刺意味十足；也表現出人性最真實一面；他亦偶有「正義感」，伸張正義的樣子十分帥氣～究竟他能否回歸政壇？
#2.配角盧正義在年頭播出的韓劇《Kill It》萌感十足，今次在《偉大的Show》飾演18歲的可愛少女，表現同樣搶眼，一邊堅持自己是宋承憲的女兒，搬到宋承憲的住所，一邊照顧沒有血緣關係的弟妹，表現出不一樣的魅力～
#3.宋承憲在劇中聯同4個無法預測、難以受控，但生性善良的孩子，聯手在國民面前扮演一個溫暖家庭，建立好父親的美好形象，偏偏宋承憲的人物設定卻是非常討厭小孩，在與孩子們相處期間，他又會有甚麼變化呢？光是他跟孩子們的相處場面就很有趣了。（笑）
小編看完首兩集後，覺得劇情節奏輕快，也有許多意想不到的笑點和逗趣場面，除了用詼諧的方式來探討嚴肅的議題外，劇集對於政治人物的諷刺和描述也都相當厲害。
除了「俊男美女」宋承憲與李善彬的感情線外，劇中還有林周煥和宋承憲兩大帥哥比拼對決。兩位帥哥雖然氣質不同，行事風格也有很大的差異，不過他們只要同框就非常養眼啦～！
▼特別一提，最近在《德魯納酒店》獲得超高人氣的武士清明（李道賢 飾），在《偉大的Show》中飾演宋承憲的少年時期。
除了以上3個看點(必看位)，大家覺得《偉大的Show》還有甚麼令你印象深刻呢？《偉大的Show》在韓國逢星期一、二晚上9:30播出最新一集，播放後最快4小時就可以【按此】到黃Viu煲劇平台免費觀看繁體中文字幕版！
（圖自：黃Viu煲劇平台／官方劇照）
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