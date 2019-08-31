宋承宪新剧《伟大的Show》3大看点，看他如何从「讨厌小孩」摇身一变成为「国民奶爸」！

（无雷推荐文）小编觉得宋承宪这次真的把「夸张演技」发挥得淋漓尽致，你有看过这么帅的「政治家」兼「父亲」吗？蛮值得一看的～！XD
8月26日（一）正式首播的《伟大的Show》，当中3名主演宋承宪、李善彬和林周焕的演技备受肯定，平均颜值也十分高。
作为一个政坛新星，宋承宪饰演的「魏大韩」前途一片光明，他不仅帅气、聪明、口才绝佳，形象亦十分讨好，充满正能量，偏偏抛妻弃子的父亲此时孤独离世，他因此被冠上「不孝子」的称号，政途跌落谷底… …就在此时，一个18岁少女突然出现，自称是宋承宪的女儿，还带著另外3个没有血缘关系的弟妹。宋承宪决定将计就计，与他们共组家庭，联手向全国国民上演一场「伟大的Show」，希望洗脱「不孝子」的称号，并以「好父亲」的形象回归政坛。小编就和大家一起看看《伟大的Show》的3大看点吧！
#1.宋承宪的演技当然是好得无话可说，演活了政治家的不同面貌，例如人前人后不一的性格差异，讽刺意味十足；也表现出人性最真实一面；他亦偶有「正义感」，伸张正义的样子十分帅气～究竟他能否回归政坛？
#2.配角卢正义在年头播出的韩剧《Kill It》萌感十足，今次在《伟大的Show》饰演18岁的可爱少女，表现同样抢眼，一边坚持自己是宋承宪的女儿，搬到宋承宪的住所，一边照顾没有血缘关系的弟妹，表现出不一样的魅力～
#3.宋承宪在剧中联同4个无法预测、难以受控，但生性善良的孩子，联手在国民面前扮演一个温暖家庭，建立好父亲的美好形象，偏偏宋承宪的人物设定却是非常讨厌小孩，在与孩子们相处期间，他又会有甚么变化呢？光是他跟孩子们的相处场面就很有趣了。（笑）
小编看完首两集后，觉得剧情节奏轻快，也有许多意想不到的笑点和逗趣场面，除了用诙谐的方式来探讨严肃的议题外，剧集对於政治人物的讽刺和描述也都相当厉害。
除了「俊男美女」宋承宪与李善彬的感情线外，剧中还有林周焕和宋承宪两大帅哥比拼对决。两位帅哥虽然气质不同，行事风格也有很大的差异，不过他们只要同框就非常养眼啦～！
▼特别一提，最近在《德鲁纳酒店》获得超高人气的武士清明（李道贤 饰），在《伟大的Show》中饰演宋承宪的少年时期。
除了以上3个看点(必看位)，大家觉得《伟大的Show》还有甚么令你印象深刻呢？《伟大的Show》在韩国逢星期一、二晚上9:30播出最新一集，播放后最快4小时就可以【按此】到黄Viu煲剧平台免费观看繁体中文字幕版！
（图自：黄Viu煲剧平台／官方剧照）
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