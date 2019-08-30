具荷拉前男友4項罪名成立，偷拍性愛錄像被判無罪！法官：拍攝當時是戀人關係

前段時間鬧得沸沸揚揚的具荷拉和前男友崔鐘范的「家暴+偷拍性愛錄像」事件終於告一段落，崔鐘范因傷害等嫌疑被判有罪，但是有關性暴力（拍攝性愛錄像）被認定為無罪。
8月29日，首爾瑞草區首爾中央地方法院單獨對崔鐘范的傷害嫌疑等進行了一審公審。 最終法庭僅對損壞財物、傷害、威脅、強迫等4項罪名作出有罪判決，判處崔鐘范有期徒刑1年6個月緩刑3年執行。 然而民眾們最為關注的性暴力相關嫌疑被認定無罪。 裁判部對此表示：「綜合整件事情，拍攝性愛錄像時雖然沒有得到受害者(具荷拉)的同意，但是考慮到兩人當時是戀人關係，受害人當時也沒有制止，因此無法認為是偷拍」。
2018年9月，崔鐘范因與具荷拉發生肢體衝突而被立案調查，在此過程中具荷拉被其威脅要公開性關係錄像引發了巨大的爭議。 這對於具荷拉來說無疑是一場最大的傷害，她甚至因為該事件輕生，幸好被朋友所救，但依舊有很長一段時間身處抑鬱中。 為平復心情遠走日本的具荷拉終於慢慢走出陰霾，不僅成功在日本復出，也逐漸重拾了笑容，SNS上的照片也愈發明朗。
「圖：具荷拉IG」
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