與池晟、李準基「同門」！最近活躍於小螢幕的新生代演員：李有鎮、李太善、宋康 大家都關注了嗎？ KBS經典綜藝節目《兩天一夜》確定回歸，官方：積極準備中 朴敘俊疑似為拍《梨泰院Class》理髮！ 新造型跟漫畫裡太像了吧？！ 【有片】EXO CHEN突襲街頭開唱！偶遇他的粉絲都是什麼神仙運氣啊～ 帥暈！ BTS防彈少年團柾國更新長髮自拍 新劇《意外發現的一天》五位長腿OPPA的人物劇照全公開，哪一位是你的pick呢～！？ 這個聚會未免太豪華！宋康昊、李炳憲、河正宇、裴斗娜、柳俊烈和金泰梨都在這裡 具荷拉前男友4項罪名成立，偷拍性愛錄像被判無罪！法官：拍攝當時是戀人關係

← 上一則 下一則 →