【《他人即地獄》發佈會】任時完透露每天被李棟旭摸喉結：是愛的表現？XD
韓劇 2019年8月29日 星期四16:00 Sani
OCN漫改劇《他人即地獄》昨日舉辦了發佈會，主演任時完、李棟旭、李姃垠、李賢旭、朴鍾煥等人出席，任時完還帶來了小小的「劇透」！
《他人即地獄》講述的是從外地來到首爾的年輕人住進一座陌生的考試院，經歷到由他人造成的地獄的謎樣過程。
任時完飾演男主角尹鍾宇，是一名初到首爾的作家志願生，看似安靜謹慎，其實頗有傲氣。
對於接拍這部劇，任時完說：「服兵役時就有新兵推薦原著漫畫，說由我來演的話一定很合適。 我看了一下漫畫也覺得很有趣。 剛好公司就給我看《他人即地獄》的劇本，我想沒有什麼理由不接拍吧！ 」
還爆料了李棟旭的「怪癖」：「李棟旭的台詞裡有一句關於我的喉結的內容，結果他每次見到我都要摸摸我的喉結才開始拍攝，現在不摸我都覺得不對勁了。 」
飾演神秘牙醫徐文祖的李棟旭則表示：「我是想和任時完變得親近一些。 他是非常善良、開朗、努力的弟弟，在現場也很有領導力和帶動力，讓人沒辦法不喜歡呢。 」
當日出席的還有飾演伊甸考試院房東嚴福順的李姃垠：
李賢旭飾演令人害怕的302號房客劉基赫：
朴鍾煥飾演擁有詭異笑聲的306號房客卞得鍾：
《他人即地獄》將於8月31日晚正式開播，期待時完的兵役複出作，以及跟李棟旭的合作啊！
（圖源：KSD）
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