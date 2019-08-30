具荷拉前男友4项罪名成立，偷拍性爱录像被判无罪！法官：拍摄当时是恋人关系

前段时间闹得沸沸扬扬的具荷拉和前男友崔钟范的「家暴+偷拍性爱录像」事件终於告一段落，崔钟范因伤害等嫌疑被判有罪，但是有关性暴力（拍摄性爱录像）被认定为无罪。
8月29日，首尔瑞草区首尔中央地方法院单独对崔钟范的伤害嫌疑等进行了一审公审。 最终法庭仅对损坏财物、伤害、威胁、强迫等4项罪名作出有罪判决，判处崔钟范有期徒刑1年6个月缓刑3年执行。 然而民众们最为关注的性暴力相关嫌疑被认定无罪。 裁判部对此表示：「综合整件事情，拍摄性爱录像时虽然没有得到受害者(具荷拉)的同意，但是考虑到两人当时是恋人关系，受害人当时也没有制止，因此无法认为是偷拍」。
2018年9月，崔钟范因与具荷拉发生肢体冲突而被立案调查，在此过程中具荷拉被其威胁要公开性关系录像引发了巨大的争议。 这对於具荷拉来说无疑是一场最大的伤害，她甚至因为该事件轻生，幸好被朋友所救，但依旧有很长一段时间身处抑郁中。 为平复心情远走日本的具荷拉终於慢慢走出阴霾，不仅成功在日本复出，也逐渐重拾了笑容，SNS上的照片也愈发明朗。
「图：具荷拉IG」
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