【有片】池昌旭、元真兒主演tvN新劇《請融化我》公開雙人海報！劇本閱讀現場笑聲不斷 十分歡樂
韓劇 2019年8月27日 星期二10:40 JiaJia
由池昌旭、元真兒等主演tvN新週末劇《請融化我》將於下月（9月）首播！劇組陸續公開劇照、海報和劇本閱讀現場影片，想趕快看到啊～ #池昌旭的襯衫穿得好好看 #退伍後回歸小螢幕的作品 #追起來
《請融化我》由《秘密花園》、《紳士的品格》申宇哲導演，《大力女子都奉順》、《有品位的她》白美京編劇合作，描述參與「24小時冷凍人類項目」的一對男女，因為神秘陰謀導致20年後才甦醒過來。為了生存，必須維持平均體溫，兩人在生活中逐漸產生愛意的浪漫愛情故事。今日（27日）公開主演雙人海報。
池昌旭飾演綜藝局明星PD「馬東燦」。他是一個能讀懂時代潮流的電視臺能力者，參與本人製作的節目「冷凍人類項目」，雖然預計是被冷凍24小時，但醒過來發現已經過去20年了。身邊的人們都長了20歲，只有自己沒有老去，以20年前的樣子被喚醒。
元真兒飾演電視台的實驗兼職生「高美蘭」。她受到助理導演的欺騙，說是睡一覺並且醒來後，就可以賺500萬韓元，於是參加「冷凍人類項目」。是一位無法琢磨、擁有嶄新魅力的女性。她和馬東燦一樣，在20年後甦醒。
尹世雅飾演優雅主播「羅夏英」，可謂比「冷凍人」還要高冷的角色。20年前，她與馬東燦是一對戀人，愛人卻莫名消失，夏英的心也跟著冰封。如今，維持20年前模樣的馬東燦再次出現在自己面前，夏英會如何反應呢？
從劇本閱讀現場可以感受到演員們和樂融融的氣氛。池昌旭和元真兒紛紛表示，因為「冷凍人」這個題材相當新鮮，所以毫不猶豫的就選擇這部作品出演，尤其角色關係十分有趣，是看點之一。最後，他們希望能獻給觀眾們一部有趣的作品，希望大家能多多期待。
（圖片來源：tvN《請融化我》）
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