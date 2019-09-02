一到晚上10點就被強制「下班」的女愛豆：姐姐，求你們帶我玩吧！XD

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根據韓國法律規定，未滿15周歲的青少年禁止出演深夜電視節目，也就是說一到晚上10點他們就得強制性下班！有這麼一位愛豆就遇到了問題。

新女團Rocket Punch的成員多玹出生於2005年4月29日，年滿14周歲，是需要遵守《青少年深夜放送禁令》的對象。而14歲也是韓國愛豆界少見的低領，於是粉絲們就目睹了一出又一出10點就要下班的光景。



錄製《Idol Radio》時候，多玹和隊友素嬉一起登台，沒多久之後就被告知：多玹，到時間咯！！



What？這麼快就要回家了？我還沒玩夠！多玹一臉不可思議的表情像極了玩得正嗨，突然被媽媽叫回家的學生。



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素嬉安慰地抱了抱她，多玹不知所措地跺了跺腳！那個，我們只能再說最後一句了：對不起，怪我年紀太小了~~





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《Idol Radio》結束之後的團體照中，果然沒有看到多玹的身影！此時此刻多玹應該躺在床上生悶氣吧XD~



twitter Blueroom剛剛開播才25分鐘，多玹又被告知「你該回家了」~小臉上掛著一臉的無奈，姐姐們怎麼每次都不帶我玩啊？？





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多玹啊，再等一年就能和姐姐們一起下班啦~~

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