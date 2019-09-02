一到晚上10点就被强制「下班」的女爱豆：姐姐，求你们带我玩吧！XD

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根据韩国法律规定，未满15周岁的青少年禁止出演深夜电视节目，也就是说一到晚上10点他们就得强制性下班！有这么一位爱豆就遇到了问题。

新女团Rocket Punch的成员多玹出生於2005年4月29日，年满14周岁，是需要遵守《青少年深夜放送禁令》的对象。而14岁也是韩国爱豆界少见的低领，於是粉丝们就目睹了一出又一出10点就要下班的光景。



录制《Idol Radio》时候，多玹和队友素嬉一起登台，没多久之后就被告知：多玹，到时间咯！！



What？这么快就要回家了？我还没玩够！多玹一脸不可思议的表情像极了玩得正嗨，突然被妈妈叫回家的学生。



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素嬉安慰地抱了抱她，多玹不知所措地跺了跺脚！那个，我们只能再说最后一句了：对不起，怪我年纪太小了~~





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《Idol Radio》结束之后的团体照中，果然没有看到多玹的身影！此时此刻多玹应该躺在床上生闷气吧XD~



twitter Blueroom刚刚开播才25分钟，多玹又被告知「你该回家了」~小脸上挂著一脸的无奈，姐姐们怎么每次都不带我玩啊？？





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多玹啊，再等一年就能和姐姐们一起下班啦~~

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