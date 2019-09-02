如果开学一进校园看到的都是这些人...我愿意无限循环上学！

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欢乐的暑假一眨眼就快过去了，逼近的开学日期也在不断提醒著学生们「你的假期余额已不足」，多少人带著「丧」的心情等待著开学啊。 但是，如果学校里是这些人在等著你们，小编敢拍胸脯说，你们一定用飞的走入校园。

1. 微笑著对你说「终於没睡懒觉，准时上学」的同学1号吕珍九



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2. 看到你就大喊「姐姐」且飞奔著前来打招呼的后辈车银优



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3. 脸上挂著灿烂笑容说「开学很累哦，累的话当时吃巧克力最好」的前辈1号朴宝剑



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4. 早上才约「下课后一起去看电影吧」，谁知到了电影院发现他已经买好爆米花和可乐的同学2号邕圣佑



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5. 用能挤出蜜的温柔目光看著你并说「有任何好奇、需要的地方随时来找我」的前辈2号姜河那



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6. 早上起床好痛苦，上课还一脸懵的同学3号BTS V



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7. 撒娇说「一起做小组作业吧」的前辈3号P.O



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8. 「有任何事记得打电话给我」的助教柳俊烈



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9.午饭后坐在长凳上休息时，却发现旁边坐著一位凝视著你的陌生体育系欧巴张基龙



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嗯，如果是这个组合的话，小编愿意无限回圈上学~

「图：PANN」

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