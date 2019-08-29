FTISLAND李洪基一語成讖！崔珉煥♥律喜二胎真的是雙胞胎，三個孩子願望達成
明星 2019年8月29日 星期四07:48 Rui
FTISLAND鼓手崔珉煥和老婆LABOUM律喜傳出二胎喜訊，真的是雙胞胎啦！
崔珉煥和律喜2018年結婚，同年誕下兒子在律，一家三口因出演真人秀《做家務的男人》而知名度大開。 10多天前，崔珉煥通過SNS透露老婆懷上第二胎，當時同團隊友李洪基說漏嘴「不是弟弟、妹妹們嗎」，疑似懷上雙胞胎。
而《做家務的男人》最新一期播出的節目中公開了夫婦的喜訊，律喜確實懷上雙胞胎，崔珉煥激動到眼眶發紅，連連向醫生發問：「這可能嗎？ 我們兩家都沒有雙胞胎的基因」。 醫生表示有可能，但機率只有1%，尤其是自然受孕機率更低，驚得夫妻倆合不攏嘴。 崔珉煥和律喜原本就打算生3個小孩，沒想到第二胎是雙胞胎，願望直接達成。
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「弟媳」律喜相隔1年懷上第二胎，李洪基晚間也通過SNS隔空祝賀，稱「恭喜啦，這下更要努力工作了。 拜託請三個都是兒子吧，我們來打造迷你樂團吧！ 」
另一位團員李在真也在SNS上表示：「贊兒有兩個弟弟或妹妹啦，珉煥現在要忙到腰彎了，但是幸福也是三倍哦。 知道寶寶性別一定要告訴我啊。 律喜也要好好保重身體啊。 」
「圖：《做家務的男人》、律喜IG、李弘基IG、李在真IG」
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