FTISLAND李洪基一语成谶！崔珉焕♥律喜二胎真的是双胞胎，三个孩子愿望达成
明星 2019年8月29日 星期四07:48 Rui
FTISLAND鼓手崔珉焕和老婆LABOUM律喜传出二胎喜讯，真的是双胞胎啦！
崔珉焕和律喜2018年结婚，同年诞下儿子在律，一家三口因出演真人秀《做家务的男人》而知名度大开。 10多天前，崔珉焕通过SNS透露老婆怀上第二胎，当时同团队友李洪基说漏嘴「不是弟弟、妹妹们吗」，疑似怀上双胞胎。
而《做家务的男人》最新一期播出的节目中公开了夫妇的喜讯，律喜确实怀上双胞胎，崔珉焕激动到眼眶发红，连连向医生发问：「这可能吗？ 我们两家都没有双胞胎的基因」。 医生表示有可能，但机率只有1%，尤其是自然受孕机率更低，惊得夫妻俩合不拢嘴。 崔珉焕和律喜原本就打算生3个小孩，没想到第二胎是双胞胎，愿望直接达成。
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「弟媳」律喜相隔1年怀上第二胎，李洪基晚间也通过SNS隔空祝贺，称「恭喜啦，这下更要努力工作了。 拜托请三个都是儿子吧，我们来打造迷你乐团吧！ 」
另一位团员李在真也在SNS上表示：「赞儿有两个弟弟或妹妹啦，珉焕现在要忙到腰弯了，但是幸福也是三倍哦。 知道宝宝性别一定要告诉我啊。 律喜也要好好保重身体啊。 」
「图：《做家务的男人》、律喜IG、李弘基IG、李在真IG」
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