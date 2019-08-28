不愧是善美！最新單曲〈LALALAY〉再度橫掃音源榜
KPOP 2019年8月28日 星期三14:16 施乃琪
善美這次回歸雖然遇上勁敵 X1 出道，不過她仍以親自創作的 “LALALAY” 立刻征服排行榜！
昨天（27 日）傍晚，善美帶著新單曲 “LALALAY” 回歸，隨即登上 MelOn 與 Genie 的即時榜冠軍寶座。到了今天上午，更一舉通殺 MelOn、Mnet、Genie、Bugs、Soribada、NAVER Music⋯⋯等八座即時榜。
雖然這早已不是善美第一次在音源榜上拿下好成績，她仍在第一時間驚喜地向粉絲道謝：「非常非常感謝大家，愛你們⋯⋯」；今天上午也透露：「我不知道怎麼會每次（回歸）都發生讓人這麼感激的事。多虧有信賴我、愛護我的大家，才能獲得這樣的好成果。以後我也會繼續做出更好的音樂來報答大家的。」
“LALALAY” 由善美親自作詞、共同作曲，融合了 Dance-hall 和拉丁樂風，從第一個音符就令人印象深刻，充滿異國風情又不失 k-pop 元素的構成，徹底展現出善美獨特的魅力！
（照片與影片來源：Make Us Entertainment）
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