不愧是善美！最新单曲〈LALALAY〉再度横扫音源榜
KPOP 2019年8月28日 星期三14:16 施乃琪
善美这次回归虽然遇上劲敌 X1 出道，不过她仍以亲自创作的 “LALALAY” 立刻征服排行榜！
昨天（27 日）傍晚，善美带著新单曲 “LALALAY” 回归，随即登上 MelOn 与 Genie 的即时榜冠军宝座。到了今天上午，更一举通杀 MelOn、Mnet、Genie、Bugs、Soribada、NAVER Music⋯⋯等八座即时榜。
虽然这早已不是善美第一次在音源榜上拿下好成绩，她仍在第一时间惊喜地向粉丝道谢：「非常非常感谢大家，爱你们⋯⋯」；今天上午也透露：「我不知道怎么会每次（回归）都发生让人这么感激的事。多亏有信赖我、爱护我的大家，才能获得这样的好成果。以后我也会继续做出更好的音乐来报答大家的。」
“LALALAY” 由善美亲自作词、共同作曲，融合了 Dance-hall 和拉丁乐风，从第一个音符就令人印象深刻，充满异国风情又不失 k-pop 元素的构成，彻底展现出善美独特的魅力！
（照片与影片来源：Make Us Entertainment）
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