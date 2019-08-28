50歲的車勝元稱讚48歲的劉在錫：「腰圍28吧，是個狠人！」然後看向曹世鎬...
綜藝 2019年8月28日 星期三14:35 ZJM
躺著中槍的曹世鎬XD
車勝元最近作為嘉賓參加了劉在錫的兩檔tvN綜藝，一檔是《因工作見面的關係》，一檔是《劉Quiz On The Block》。
在27日播出的《劉Quiz On The Block》，劉在錫稱讚車勝元是「我認識的哥中，是最帥的，看看我身邊的哥，像金勇萬哥、池錫辰哥。 」車勝元馬上說：「都不到比較對象的程度嘛~」XD
曹世鎬問車勝元：「真的50歲嗎，真的看不出來，什麼時候感到上了年紀？ 」車勝元：「以前基礎代謝率高，只要餓一頓就馬上瘦了，現在就不太行。 」
接著稱讚48歲的劉在錫：「所以覺得劉在錫非常了不起，腰圍是28嗎？ 說明非常努力運動了，是個對自己非常狠的人。 」
接著車勝元的手先指向劉在錫，然後劃過去指向曹世鎬：「不這樣的話，瘦不下的。 」在節目組的剪輯下，突然被攻擊的曹世鎬引人發笑。
車勝元和劉在錫的互動還沒看夠呢，期待本週六車勝元做客的《因工作關係見面的關係》啦！
圖：tvN
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