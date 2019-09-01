別忘了「宇宙大明星」SJ金希澈也是曾統一飯圈審美的男人！媽媽答應他去SM試鏡的理由竟是...

「宇宙大明星」Super Junior金希澈，在車銀優之前就曾統一了飯圈審美的愛豆。
最近金希澈和媽媽做客了《我家的熊孩子》，讓人看到了他真實的一面，吃飯全是叫外賣，宅在家裡玩遊戲的金希澈仿佛和我們身邊的大多數男生沒什麼區別。 媽媽更是在節目上爆料聽說金希澈要去愛豆試鏡時的幕後故事，稱當時的自己覺得兒子把人生想得過於簡單，抱著讓他嘗試一下失敗的滋味的心情答應金希澈去試鏡，沒想到竟然成！ 功！ 了！
該期節目之後，ELF們又活躍了起來，暢談金希澈當年如何統一飯圈審美觀的。 有網友還貼出了金希澈當時憑臉就通過SM試鏡的幕後故事。據說：
1. 媽媽想讓金希澈感受下人生的艱辛決定送他去試鏡
2. 金希澈已年過20，加上試鏡通過率極低，面試當天他竟然還遲到了
3. 警衛叔叔看到遲到的金希澈之後二話不說就放他進去了
4. 面試人聽說有人遲到決定不見，但看到金希澈的顏之後決定重新面試
5. 金希澈唱完歌之後又被要求唱國歌，然後他就通過了~
6. SM的人擔心金希澈在回家的路上被其他公司挖走，開車直接把他「強行」送回橫城
金希澈的長相真的是超級驚豔，皮膚又細又白，靜態竟然比動態更好看，美豔中帶著英氣，明朗又鋒利，一眼奪命偷心那種~~
「圖：PANN」
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