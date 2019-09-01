别忘了「宇宙大明星」SJ金希澈也是曾统一饭圈审美的男人！妈妈答应他去SM试镜的理由竟是...

「宇宙大明星」Super Junior金希澈，在车银优之前就曾统一了饭圈审美的爱豆。
最近金希澈和妈妈做客了《我家的熊孩子》，让人看到了他真实的一面，吃饭全是叫外卖，宅在家里玩游戏的金希澈仿佛和我们身边的大多数男生没什么区别。 妈妈更是在节目上爆料听说金希澈要去爱豆试镜时的幕后故事，称当时的自己觉得儿子把人生想得过於简单，抱著让他尝试一下失败的滋味的心情答应金希澈去试镜，没想到竟然成！ 功！ 了！
该期节目之后，ELF们又活跃了起来，畅谈金希澈当年如何统一饭圈审美观的。 有网友还贴出了金希澈当时凭脸就通过SM试镜的幕后故事。据说：
1. 妈妈想让金希澈感受下人生的艰辛决定送他去试镜
2. 金希澈已年过20，加上试镜通过率极低，面试当天他竟然还迟到了
3. 警卫叔叔看到迟到的金希澈之后二话不说就放他进去了
4. 面试人听说有人迟到决定不见，但看到金希澈的颜之后决定重新面试
5. 金希澈唱完歌之后又被要求唱国歌，然后他就通过了~
6. SM的人担心金希澈在回家的路上被其他公司挖走，开车直接把他「强行」送回横城
金希澈的长相真的是超级惊艳，皮肤又细又白，静态竟然比动态更好看，美艳中带著英气，明朗又锋利，一眼夺命偷心那种~~
「图：PANN」
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