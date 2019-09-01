【影評】《驅魔使者》：或許...會有下集？！

電影《驅魔使者》譯名已經令人不奇然聯想起《魔間行者》(Constantine)和《驅魔人》(The Exorcist)，而這個故事又的確跟天主教以及驅魔有關，不過故事沒有《魔間行者》般有那麼聖經的人物出現，重心放在主角朴勇厚(朴敘俊 飾)在宗教信仰上的掙扎以至重新接納。
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宣傳上以《與神同行》特技班底製作作為賣點，但這次的視覺效果其實更為出色，因為比起兩部前作更能融入真實情境，反而沒有《與神同行》中某一些場景的「穿崩位」。
回說故事主題，朴勇厚生於虔誠天主教家庭，但警察父親因執行任務出意外而身故，令他對天主教的種種失去信任，此處巧合跟《耶穌真係落左嚟》(Jesus)可以作少許對讀，不過朴勇厚的故事是由經歷實踐去脫胎換骨，重拾宗教意義；而《耶穌真係落左嚟》則是成長階段中的一點創傷，從中反思宗教信仰。
朴勇厚當初跌進惡魔懷抱，然而成長後又偶然在手上出現「聖痕」(耶穌被釘十字架後的傷痕)，讓他成為遊走神聖與惡魔能力之中。當然始終是商業娛樂電影，描寫其信仰掙扎不算深入，還需要兼顧不少打鬥場面滿足追求官能刺激的觀眾。
至於資歷深厚的安聖基則飾演驅魔能手安神父，他每次唸經的冷靜沉穩都是看得賞心悅目，還有戲外跟朴敘俊十分友好的崔宇植客串戇直神父，或許會成為下集的主角。
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