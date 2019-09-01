【不定時更新！】９月份有誰會來港跟大家見面呢？
明星 2019年9月1日 星期日08:19 韓星網
看看這個月有誰來香港跟大家見面吧～
【不定時更新！】９月份有誰會來台灣跟大家見面呢？
９月７日：金賢重《KIM HYUN JOONG 2019 WORLD TOUR ‘BIO-RHYTHM’ in Hong Kong》
時間：下午7時
地點：麥花臣場館
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９月８日：Apink初瓏＆普美《ChoRong & BoMi Hong Kong Fan Meeting [夏日的初春]》
時間：下午6時
地點：麥花臣場館
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９月８日：Jay Park《2019 World Tour SEXY 4EVA in Asia - Hong Kong》
時間：下午8時
地點：九龍灣國際展貿中心-展貿廳3
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９月２８日：MAMAMOO《2019 MAMAMOO <4season F/W> CONCERT IN HONG KONG》
時間：下午7時
地點：亞洲國際博覽館 ARENA
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