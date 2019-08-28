BTS防彈少年團JIN豪擲44億韓元再度購入漢南 THE HILL公寓

BTS防彈少年團JIN豪擲44億韓元再度購入漢南 THE HILL公寓

明星   2019年8月28日   星期三10:06   Sani   7

不愧是Young & Rich的防彈Jin！ 繼去年買下一座公寓後，今年7月又在附近購入另一座，有錢人的手筆果然不一樣啊！

近日據韓國媒體報導，防彈少年團成員Jin在今年7月斥資44億9千萬韓元購入了首爾高檔住宅區漢南THE HILL裡的一座2層公寓。 據悉，Jin在今年3月就在漢南THE HILL裡設置了一座傳貰房，在此基礎上又添購了一座新的公寓。

此前，Jin去年也在漢南THE HILL購買過一座公寓，設置成傳貰房後賣出。 這一次Jin購入的公寓與防彈少年團目前的宿舍面積相同。

至此，防彈少年團中J-Hope、柾國、SUGA、Jin都擁有了個人公寓。 J-Hope於2016年在超豪華商住兩用房Trimage中購置房產，柾國也投資19億5千萬韓元購入了同社區的公寓；SUGA去年在距離宿舍只有500m的高級住宅區UN Village無借貸全款購房。

這期間有人懷疑防彈要開始獨立生活，但實際上大家還是一起住在宿舍裡。 此外，防彈所屬社BIG HIT也在今年5月斥資45億元在漢南THE HILL安置了新的傳貰房，目前尚不清楚是要用作防彈少年團的新宿舍還是同公司新人TXT的宿舍。

看到防彈的大家都越來越富有真的開心啊！

（圖源：BIG HIT，網路）

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