Red Velvet澀琪開心分享家中「新成員」卻引發爭議？韓網民：這是有遺傳病的貓種啊！
明星 2019年8月28日 星期三09:30 Rui
Red Velvet成員澀琪在SNS上公開出了家中的「新成員」照片，沒想到卻引來了不小的爭議。
澀琪公開了兩隻小貓咪，並解釋是新家人露露和拉拉，灰色的是露露，白色的則是拉拉。 兩只小貓崽毛茸茸的，安靜地趴在沙發上，模樣十分可愛。
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誰知照片公開沒多久就有網民在下面留言，質疑「這是不是遺傳病很嚴重的那個品種？」。網民們通過照片猜測小貓咪可能是蘇格蘭折耳貓（Scottish fold）和曼基康貓（又稱矮腳貓，Munchkin）混血生出的蘇格蘭短腿貓（Scottish Kilt）。蘇格蘭折耳貓是貓的一種在耳朵有基因突變的貓種，患有軟骨發育不良的病症，貓咪的體質也極弱，一般壽命都不長。當它與短腿的曼基康貓雜交後生出的小貓患有遺傳病的幾率也更大。
而澀琪並沒有在SNS上公開貓的品種，也有不少網民大讚家中的「新成員」十分可愛。
「圖：澀琪IG」
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留言/評論
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摺耳貓是人為配種繁殖出來的貓，有先天的基因瑕疵，好發一種名為「軟骨骨質化發育異常」的疾病，大約2-6個月會開始發病，發病初期可以看到尾巴沒辦法正常擺動，會顯現出僵直的樣子。
後來手和腳的關節都會開始疼痛，貓貓開始會有不正常的動作，像是很喜歡用兩腳站立，不喜歡讓手著地，那不是因為他喜歡站著，而是因為手部的關節已經痛到沒辦法著地了。
接下來會開始呈現像大叔一樣的坐姿，不是因為他很懶散喜歡這樣坐，而是因為手和腳碰到地板都會痛。
貓是很能忍痛的動物，他開始用這種不尋常的方式生活，實在是因為他無法忍受了。
貓的一生大約有12-20歲的壽命，從幼貓時期開始發病，到老都一直受到漸進式的身體病痛折磨。
藝人自由選擇養貓的品種的同時，也要了解自己有很大的影響力，如此ㄧ來可能會有許多人想購買摺耳貓，刺激不肖業者大量繁殖。
之後，飼主在體驗摺耳貓可愛的同時，體會到背後需要支出的龐大醫藥費（數千元到上萬元），還有遙遙無期、不會康復的醫療之路，可能就會選擇棄養，台灣現在許多動物救援單位和收容所，都有這些曾經被愛，但生病後就被棄養的摺耳貓，希望大家能更重視這個問題😢🙏。
1小時前
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有時候這些謂之愛貓愛狗的XX，真討人厭。
22分前