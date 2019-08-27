【有片】金來沅、孔曉振主演新電影《最普通的戀愛》公開海報、劇照和預告！10月初在韓上映
電影 2019年8月27日 星期二10:13 JiaJia
光是看到主演金來沅、孔曉振就好讓人期待！「最強綠葉」姜其永也有出演《最普通的戀愛》哦～ #預告隱隱搞笑 #金來沅和孔曉振時隔多年的二次合作
金來沅和孔曉振兩人繼2003年MBC電視劇《雪人》後時隔多年再次合作！《最普通的戀愛》由「NEW」製作，該部作品是曾執導過獨立電影《酒酒》、《和解》而備受矚目的導演金漢傑的商業片處女作，描述留戀前女友的「在勳」和被前男友甩在身後的「善英」，分手後的男女直率而毫無顧忌的現實羅曼史。
製作方陸續公開海報、劇照及預告影片，引發劇迷關注與好奇。當「浪漫喜劇男神」遇上「浪漫喜劇女王」，會碰撞出什麼樣的火花？特別的是，孔曉振也即將以KBS新劇《山茶花開時》回歸小螢幕，電影和電視劇都看的到她，粉絲們好幸福～
除了主演金來沅、孔曉振，姜其永、鄭雄仁和張素妍等人也有出演，都是觀眾們熟悉的演員，也令人更加期待作品上映。
（圖片、影片來源：NEW）
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