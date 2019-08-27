【有片】金来沅、孔晓振主演新电影《最普通的恋爱》公开海报、剧照和预告！10月初在韩上映
电影 2019年8月27日 星期二10:13 JiaJia
光是看到主演金来沅、孔晓振就好让人期待！「最强绿叶」姜其永也有出演《最普通的恋爱》哦～ #预告隐隐搞笑 #金来沅和孔晓振时隔多年的二次合作
金来沅和孔晓振两人继2003年MBC电视剧《雪人》后时隔多年再次合作！《最普通的恋爱》由「NEW」制作，该部作品是曾执导过独立电影《酒酒》、《和解》而备受瞩目的导演金汉杰的商业片处女作，描述留恋前女友的「在勋」和被前男友甩在身后的「善英」，分手后的男女直率而毫无顾忌的现实罗曼史。
制作方陆续公开海报、剧照及预告影片，引发剧迷关注与好奇。当「浪漫喜剧男神」遇上「浪漫喜剧女王」，会碰撞出什么样的火花？特别的是，孔晓振也即将以KBS新剧《山茶花开时》回归小萤幕，电影和电视剧都看的到她，粉丝们好幸福～
除了主演金来沅、孔晓振，姜其永、郑雄仁和张素妍等人也有出演，都是观众们熟悉的演员，也令人更加期待作品上映。
（图片、影片来源：NEW）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻