具惠善「凌晨起来准备的生日牛肉汤他只吃了2口就走了」！安宰贤当天又在IG上公开了什么？

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具惠善和安宰贤夫妇的离婚战愈演愈烈，双方通过SNS上演多番口舌，安宰贤「痴情男」的形象俱灭，具惠善原本要推出的小说也不得不延期。

日前，安宰贤首次就离婚一事发布公开声明，没想到具惠善火速回应，直指自己多次亲眼目睹、亲耳听到丈夫和其他女生通电话暧昧撩骚，更爆料丈夫吐槽自己的乳头不性感。

此外，具惠善还称在安宰贤生日当天淩晨就起床为对方准备牛肉汤，谁知对方只吃了一两口之后就离开。 而同天晚些时候，安宰贤就在自己的SNS上晒出了和外人共同庆生的短片，录影中并没有具惠善的身影。



在 Instagram 查看这篇帖子 @aagbanjh 分享的帖子 · PDT 2019 年 6月 30 日 下午 8:55

在具惠善发布爆料文之后，该段录影也被网民们看作是在证明她所说的话，引爆热议。 不过也有人指出，具惠善所说的生日事情有可能并非是今年。

短短的6天时间，安宰贤从原来的炫妻狂人跌落至负心汉，事业也遭红灯，已经有厂商提出解约，原因就是原本选他当代言人是看上他居家爱妻好男人形象。 不仅如此，网民和观众们还纷纷在各大交流版块上刷屏留言，希望安宰贤退出《新西游记》，甚至有人直白坦露「一回想到他在节目里秀恩爱就觉得假」。 对此，节目组透露，暂时无法透露，且节目据悉制作信息也未确定。但即使是这样，不少媒体人士表示对安宰贤继续出演《新西游记7》并不看好。

「图：《新西游记》、安宰贤IG」

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