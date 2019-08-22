LM Entertainment 反擊姜丹尼爾假處分申請　抗告審日期出爐！

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儘管姜丹尼爾已成功在海內外展開活動，仍須面對與前東家 LM Entertainment 間的官司，昨天法院也透露了新進度！

首爾高等法院第 25 民事部昨天（21 日）宣布，針對姜丹尼爾提起的「專屬合約假處分」訴訟，LM Entertainment 所提的異議申請抗告審判訂於 9 月 24 日首度開庭。

姜丹尼爾在今年 3 月時首度向法院提交了 LM Entertainment 專屬合約效力終止假處分申請書，法院在 5 月全數引用假處分，7 月時也批准了假處分的決定。

然而 LM Entertainment 不服，並表示：「我們將透過抗告獲得上級法院審議後的判斷， 而且也已經收到了能讓真相大白的新訴訟資料，將揭露在原審判當時未能提出的部分。」

另一方面，姜丹尼爾已經於 7 月 25 日帶著首張個人專輯〈Color on Me〉正式出道，並在海外展開巡迴粉絲見面會，與久違的外國粉絲近距離互動。



（照片來源：Konnect Entertainment）

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