LM Entertainment 反击姜丹尼尔假处分申请　抗告审日期出炉！

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尽管姜丹尼尔已成功在海内外展开活动，仍须面对与前东家 LM Entertainment 间的官司，昨天法院也透露了新进度！

首尔高等法院第 25 民事部昨天（21 日）宣布，针对姜丹尼尔提起的「专属合约假处分」诉讼，LM Entertainment 所提的异议申请抗告审判订於 9 月 24 日首度开庭。

姜丹尼尔在今年 3 月时首度向法院提交了 LM Entertainment 专属合约效力终止假处分申请书，法院在 5 月全数引用假处分，7 月时也批准了假处分的决定。

然而 LM Entertainment 不服，并表示：「我们将透过抗告获得上级法院审议后的判断， 而且也已经收到了能让真相大白的新诉讼资料，将揭露在原审判当时未能提出的部分。」

另一方面，姜丹尼尔已经於 7 月 25 日带著首张个人专辑〈Color on Me〉正式出道，并在海外展开巡回粉丝见面会，与久违的外国粉丝近距离互动。



（照片来源：Konnect Entertainment）

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