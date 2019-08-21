安宰賢將缺席《有瑕疵的人們》行程　公司說明：「與私事無關」

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安宰賢不久前才敲定與吳漣序主演 MBC 新劇《有瑕疵的人們》，在爆出婚變消息後，外界都十分關注他是否會照原訂計劃參演，一起來看看最新消息！

HB Entertainment 今天（21 日）表示：「安宰賢因為行程問題，將無法出席將於 22 日舉行的電視劇博覽會。」並強調：「這與安宰賢的私事無關，早在四個禮拜前就因為時間對不上而調整了行程。」

電視劇博覽會由亞洲最大的放送影像內容市場「國際放送影像市場 2019」主辦，將從 20 日起至 23 日間首爾的 COEX 舉行。而安宰賢與吳漣序的電視劇《有瑕疵的人們》，也預定於 22 日舉行製作發表會，但目前預定出席的人員僅有導演、吳漣序、具元（或譯救援，구원）以及閔宇赫。

另一方面，《有瑕疵的人們》是一齣浪漫喜劇，描寫有討厭花美男的女子與執著於外貌的男子，帶著各自的瑕疵克服偏見的過程，預定於 11 月 20 日開播。



（照片來源：HB Entertainment、TVDaily）

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