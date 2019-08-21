安宰贤将缺席《有瑕疵的人们》行程 公司说明：「与私事无关」
韩剧 2019年8月21日 星期三09:52 施乃琪
安宰贤不久前才敲定与吴涟序主演 MBC 新剧《有瑕疵的人们》，在爆出婚变消息后，外界都十分关注他是否会照原订计划参演，一起来看看最新消息！
HB Entertainment 今天（21 日）表示：「安宰贤因为行程问题，将无法出席将於 22 日举行的电视剧博览会。」并强调：「这与安宰贤的私事无关，早在四个礼拜前就因为时间对不上而调整了行程。」
电视剧博览会由亚洲最大的放送影像内容市场「国际放送影像市场 2019」主办，将从 20 日起至 23 日间首尔的 COEX 举行。而安宰贤与吴涟序的电视剧《有瑕疵的人们》，也预定於 22 日举行制作发表会，但目前预定出席的人员仅有导演、吴涟序、具元（或译救援，구원）以及闵宇赫。
另一方面，《有瑕疵的人们》是一出浪漫喜剧，描写有讨厌花美男的女子与执著於外貌的男子，带著各自的瑕疵克服偏见的过程，预定於 11 月 20 日开播。
（照片来源：HB Entertainment、TVDaily）
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