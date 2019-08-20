琴東賢首次單人雜誌寫真公開！ 透露《PD X 101》舞台後流淚的原因

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恭喜！ 琴東賢目前還是練習生，就已經登上知名雜誌啦~

在《Produce X 101》中最終排名14的練習生琴東賢，近日為時尚雜誌《Cosmopolitan》9月號拍攝了一組寫真。 對於在短短時間內積累了數量驚人的粉絲群體這件事，琴東賢表示：「到現在還沒有實感，覺得超級神奇和感謝。 剛開始節目的時候我還對自己有很多質疑，想著『會有人喜歡我嗎？ 』」



琴東賢今年只有16歲，但每次登上舞台都帶來了幾乎完美的演出，卡裡斯馬超強，被稱為「舞台匠人」，而他個人最滿意的一次舞台就是《 Believer》：「還記得當時跟允省哥、國憲哥一起編舞和練習知道淩晨，最後在粉絲中間的反應也是最好的。 」



琴東賢在每期節目中都排名不斷上升，可惜最終沒能進去TOP 11出道組。 被問到遭到淘汰時的心情，琴東賢說：「最先想到的是『我也想站在舞台上』，對支援我的粉絲感到非常抱歉。 」



一直很開朗的琴東賢在《Super Special Girl》舞台結束後出現了哽咽的樣子，大家都對此很好奇，琴東賢這次終於開口：「成員哥哥們給了我很多正面的影響， 舞台結束後我想『什麼時候還能和這樣的人在同一隊呢？ 』就哭出來了。 」



琴東賢讀中學時是學校副會長，參加《Produce X 101》時也展現出令人驚豔的舞台，被問到什麼是leader氣質時，琴東賢十分成熟地說：「比起站在前邊進行引領，更需要在後邊助推大家前進。 」

現在琴東賢正在讀高一，他表示：「作為愛豆生活最有魅力的一點是，可以和大家在一起。 」很期待他未來的發展啊！



（圖源：Cosmopolitan）

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