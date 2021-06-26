【有片】太妍選出自己最滿意的三首歌，其中這首剛錄完就覺得：「絕了！」

聽完太妍選的這三首歌之後忍不住瘋狂點頭！

近日太妍為Cosmopolitan Korea的Youtube頻道拍攝了一段採訪影片，回答粉絲們的提問，其中有一個問題是：「有沒有連我都覺得'這個絕了'的歌曲呢？ 」太妍想了一下之後害羞地開玩笑說：「如果有點討人厭的話怎麼辦？ 」

然後選出了自己的三首歌！第一個就是《U R》：「錄音之後我就覺得：絕了啊！」



（圖：Youtube@COSMOPOLITAN Korea）

「然後是《I》，這首歌很棒，我也唱得不錯！《11：11》也很好！結果全說出來了哈哈哈~」看得出對自己的作品十分珍愛和滿意呢！



（圖：Youtube@COSMOPOLITAN Korea）

《U R》是太妍2015年發行的第一張SOLO迷你專輯《I》裡的歌，當時太妍在V LIVE直播裡說：「錄《U R》這首歌時很害怕，但也是收錄歌曲裡完成得最快的一首歌。 」



（圖：SMTOWN）

其實這首歌真的難度很高，2018年太妍在日本巡演時也許因為狀態不好，唱《U R》這首歌高音沒有飈上去，主動重唱之後仍然對自己的表現不滿意，含著淚水說：「當了歌手10年，現在好像是最生氣的時候。 大家有過這樣的感受嗎？ 因為自己做的事傷了自尊而生氣的時候。《U R》對我來說一直是像作業一樣的曲子，我想接受測試時練習的歌曲就是《U R》，想提高自尊心時練習的歌曲也是《U R》。」



（圖：SMTOWN）

《U R》的歌詞是十分感性、給人安慰的內容，配樂宏大磅礴，加上後半部份的高音，情緒層層遞減，現場版非常真實地展新了太妍的嗓音和詮釋，真的很有感染力，難怪是太妍本人心中的第一啊！



（封圖：IG@taeyeon_ss）

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